Ano começa e tem imposto para pagar: a Secretaria Estadual da Fazenda liberou a consulta do valor e datas de pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos (IPVA) 2024. O desconto é de 3% para quem optar por pagar o IPVA à vista até a data limite, conforme o último número da placa do veículo.

*Reportagem exibida em 03/01/2024.