Irmãos caratecas de Ribeirão Preto se dedicam e sonham com campeonato no Japão

Falamos agora de esporte: os irmãos Linkon e João, de Ribeirão Preto, têm o karatê como paixão. Eles moram com a família, colecionam vitórias no esporte e, em 2024, têm um grande desafio: participar de um campeonato no Japão.

*Reportagem exibida em 03/01/2024.