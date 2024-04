Alto contraste

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto disponibilize professor de apoio e cuidador nas salas de aula, sempre que houver alunos com deficiência intelectual. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que já atende as necessidades desses estudantes. O promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc) do Ministério Público de Ribeirão Preto, Naul Felca, comentou a decisão judicial.

*Reportagem exibida em 23/02/2024.