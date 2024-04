SP Record |Do R7

‘Kit ressaca’: combinação de álcool e medicamentos pode ser perigosa no Carnaval

Durante o Carnaval, muita gente costuma buscar o ‘kit ressaca’ para amenizar os efeitos do consumo de álcool durante as festas. Mas esse consumo combinado de bebida alcoólica e medicamentos nessa época do ano é motivo de preocupação para o Conselho Regional de Farmácia, que publicou um alerta.

*Reportagem exibida em 08/02/2024.