Apesar do fim da safra de cana-de-açúcar, que reduz a oferta de combustível, o etanol segue como a escolha mais vantajosa para donos de veículos flex. Nos postos de Franca, a preferência dos clientes tem sido pelo etanol. Entre as razões, estão a supersafra de 2023, com produção 20% maior do que 2022, além do aumento do imposto sobre a gasolina.

*Reportagem exibida em 22/03/2024.