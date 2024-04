SP Record |Do R7

Moradores reclamam de lixo e mato alto no Bosque dos Angicos, em Franca

Moradores de Franca reclamam do abandono do Bosque dos Angicos, no bairro São Joaquim. O local, que era usado para caminhadas e diversão das crianças, está tomado por lixo e mato alto.

*Reportagem exibida em 04/01/2024.