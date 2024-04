Alto contraste

Agora vamos falar de trânsito: as mudanças que foram feitas na rotatória do bairro São Joaquim, em Franca, tem gerado reclamações de motoristas. As alterações deveriam solucionar congestionamentos no bairro - mas o problema piorou, segundo os vizinhos.

*Reportagem exibida em 04/03/2024.