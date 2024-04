SP Record |Do R7

Mulher espera há 5 anos para trocar prótese no quadril pelo SUS, em Franca

Uma mulher de 48 anos, moradora de Franca, vive um drama na saúde. Desde 2018, dona Sirlei espera por uma cirurgia para trocar uma prótese no quadril. Sem o procedimento, há 5 anos ela precisa de ajuda de outras pessoas, até para realizar as atividades mais básicas do dia.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.