SP Record |Do R7

Museu da Imagem e do Som traz exposição "Euclydes de Araújo Senna", em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Dica de cultura: a reestreia do Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto traz a exposição “Euclydes de Araújo Senna: O Príncipe Negro da Música Brasileira”. Músico, maestro, dançarino e cantor, Euclydes de Araújo Senna é considerado o maior divulgador do samba e da música popular brasileira (MPB) na América Latina.

*Reportagem exibida em 10/01/2024.