Aproveitar uma opção cultural entre pais e filhos e sem pagar por isso é possível na região de Ribeirão Preto. No Museu Casa de Portinari, em Brodowski, e no Sesc de Ribeirão Preto, várias opções de atividades unem crianças e adultos, bem longe do celular.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.