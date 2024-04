SP Record |Do R7

Mutirão do Emprego na Rodoviária oferece 400 vagas de trabalho em Ribeirão Preto

Oportunidade para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Nesta quinta (29), tem Mutirão do Emprego na Rodoviária de Ribeirão Preto; mais de 400 vagas estão disponíveis no evento.

*Reportagem exibida em 28/02/2024.