Mutirão do Emprego no RibeirãoShopping oferece 600 vagas nesta quinta (7), em Ribeirão Preto

Oportunidade para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Nesta quinta (7), tem mutirão do emprego no Centro Médico do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto; são 600 vagas disponíveis para a população.

*Reportagem exibida em 06/03/2024.