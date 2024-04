SP Record |Do R7

Obra na Rua Barão do Amazonas espanta clientes, dizem comerciantes do Centro de Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Comerciantes do Centro não sabem mais o que fazer para atrair clientes por causa das obras na Rua Barão do Amazonas. A nova interdição no trecho complicou mais ainda acesso dos consumidores.

*Reportagem exibida em 21/03/2024.