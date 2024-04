SP Record |Do R7

Futebol: o Botafogo de Ribeirão Preto está se preparando para a estreia no Campeonato Paulista de 2024 - que vai ser transmitido com exclusividade na TV aberta pela Record. A estreia do time vai ser neste sábado, em casa, na Arena Nicnet, contra o Santos.

*Reportagem exibida em 17/01/2024.