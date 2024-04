Pesou no bolso: litro do etanol sobe até R$ 0,60 em postos de Franca

O motorista de Franca já sentiu no bolso o aumento do preço do etanol. Em alguns postos da cidade, o litro do combustível está até R$ 0,60 mais caro – por isso, motoristas fizeram filas para aproveitar promoções de última hora.

*Reportagem exibida em 15/01/2024.