Alto contraste

A+

A-

Os parques de Ribeirão Preto estão abrindo normalmente neste período de férias escolares e, no Parque Maurílio Biagi, no Centro, tem diversão para todas as idades com a pista de skate. Skatistas, crianças e adolescentes e as famílias se arriscaram na pista nesta sexta (6).

*Reportagem exibida em 06/01/2024.