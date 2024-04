SP Record |Do R7

Prêmio Puskás: gol de Guilherme Madruga é eleito o mais bonito do mundo pela FIFA

Futebol: o gol mais bonito do mundo em 2023 saiu dos pés do meia Guilherme Madruga, que defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto na temporada passada. Madruga concorreu com um jogador paraguaio e outro português ao Prêmio Puskás; a cerimônia de premiação aconteceu em Londres, na Inglaterra.

*Reportagem exibida em 15/01/2024.