Janeiro é mês da campanha “Janeiro Branco”, movimento para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. Um relatório nacional, feito em parceria com o SUS, aponta que mais da metade das famílias brasileiras que cuidam de pacientes com problemas mentais precisou usar a rede particular de saúde em 2023. Em Ribeirão Preto, desde a pandemia de COVID-19, em 2020, a procura por esse tipo de atendimento aumentou 40%.

*Reportagem exibida em 09/01/2024.