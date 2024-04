SP Record |Do R7

Projete oferece vagas de qualificação no mercado de trabalho para alunos de Ribeirão Preto

Oportunidade para jovens que querem mais qualificação para conquistar um lugar no mercado de trabalho. O programa Projete abriu 245 vagas para estudantes do ensino médio de escolas públicas que querem melhorar as habilidades de comunicação ou de trabalho em equipe, em Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 07/03/2024.