RibeirãoShopping lança novo Multiplan Hall e anuncia eventos e shows para 2024

Foi lançado nesta quarta (21) em Ribeirão Preto o novo Multiplan Hall, antigo Centro de Eventos do RibeirãoShopping. O local recebe eventos que atraem visitantes de todo o país.

No evento de lançamento do Multiplan Hall, Marcos Botelho, superintendente do RibeirãoShopping, anunciou parte da programação deste ano do espaço, com a confirmação de pelo menos 30 shows nacionais e internacionais e eventos.

Entre as atrações de 2024, estão o grupo Abba, Titãs, Diogo Nogueira e Jota Quest; as datas dos shows vão ser anunciadas nas redes sociais do Multiplan Hall, partir do dia 1º de março.

*Reportagem exibida em 21/02/2024.