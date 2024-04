SP Record |Do R7

Rotina saudável: o detox ideal para eliminar os excessos do fim do ano

A virada do ano já passou e quem aproveitou as festas deve estar sentindo o cansaço. Muita gente abusa de bebidas alcoólicas e de alimentos gordurosos, e o sono fica descontrolado. Por isso, depois de tanta comemoração, é bom se preparar e voltar à rotina com saúde: é o detox pós-festas de fim de ano.

*Reportagem exibida em 04/01/2024.