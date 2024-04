SP Record |Do R7

Alerta de saúde: nesta semana foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma doença que ainda assusta. Em Ribeirão Preto, houve aumento do número de casos nos últimos anos: de acordo com a Secretaria da Saúde, em 2023, foram registrados 222 casos de tuberculose na cidade, um aumento de 6% na comparação com 2022. Por isso, a pasta preparou campanhas educativas, eventos de conscientização, testes e tratamento de graça.

*Reportagem exibida em 26/03/2024.