SP Record |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Quem gosta de esporte ou quer incentivar alguém a praticar esporte, fique atento a essa oportunidade: tem mais de 400 vagas para aulas de diversas modalidades esportivas, em Ribeirão Preto. As aulas são gratuitas e vão acontecer no complexo esportivo do bairro Alexandre Balbo.

*Reportagem exibida em 28/03/2024.