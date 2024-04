SP Record |Do R7

Solidariedade: destinação do imposto de renda ajuda entidades assistenciais de Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Quem quiser ajudar entidades assistenciais tem uma oportunidade no primeiro semestre: é a destinação de parte do imposto de renda devido às instituições sociais. A Casa do Contabilista de Ribeirão Preto lançou nesta terça (5) uma campanha para conscientizar a população sobre a importância dessa destinação.

*Reportagem exibida em 05/03/2024.