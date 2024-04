SP Record |Do R7

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai votar nesta terça (27) as regras para as eleições municipais de 2024, que vão acontecer em outubro. Entre essas regras, a mais polêmica é sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. O texto que vai ser levado para votação prevê que as propagandas de candidatos tenham a obrigação de deixar claro o uso desse tipo de ferramenta.

*Reportagem exibida em 26/02/2024.