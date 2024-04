Alto contraste

A quarta (21) foi dia de comemoração no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis. 120 reeducandos que fizeram um curso de empreendedorismo tiveram uma formatura especial, dentro da penitenciária. A ação faz parte do programa Universal nos Presídios - uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP).

*Reportagem exibida em 21/02/2024.