A sexta-feira (5) foi dia de comemoração na Penitenciária de Casa Branca, com a formatura de 106 detentos que concluíram os cursos de Informática e Pintura Residencial. A ação faz parte do programa Universal nos Presídios - uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária.

*Reportagem exibida em 05/04/2024.