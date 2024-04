Acerte as contas com o Leão: dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2024

Já começou o prazo para acertar as contas com a Receita Federal. Cerca de 43 milhões de declarações do Imposto de Renda 2024 devem ser entregues neste ano e o prazo para o envio vai até o dia 31 de maio, mas entregar com antecedência é sempre recomendável. O advogado especialista em direito tributário João Henrique Gonçalves Domingos explica mais sobre o processo e as dúvidas na declaração.