Alerta: Governo decreta emergência para a dengue no estado de São Paulo

O Governo de São Paulo decretou emergência em saúde pública para a dengue. A medida foi recomendada depois que o estado atingiu 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes. Com esse decreto, estado e municípios podem implementar ações com maior agilidade e, também, receber recursos adicionais do Governo Federal. Benedito Lopes da Fonseca, médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, traz dicas e orientações sobre como prevenir a dengue.