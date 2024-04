Cpaps: aparelhos garantem boa noite de sono

Visita na Record |Do R7

Para muita gente, dormir bem e com sono leve é um grande desafio. A quantidade ideal de horas de sono varia de acordo com a idade, e a falta desse descanso para o corpo pode causar vários problemas. Mas técnicas e equipamentos adequados podem ajudar a garantir um sono reparador. Quem fala mais sobre o assunto é a empresária Isabel Cristina Lázaro, e o fisioterapeuta Luiz Bevilácqua, da CPAPS, a maior e mais completa loja online especializada em produtos para apneia do sono e terapia respiratória.