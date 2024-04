Visita na Record |Do R7

Direitos do consumidor: chefe do Procon-RP dá dicas para garantir compra segura

Alto contraste

A+

A-

O empréstimo consignado é o serviço financeiro que mais lidera a lista de reclamações de possíveis golpes financeiros no Brasil. E quem está de olho nesse tipo de situação e em outras situações que envolvem direitos do consumidor é o Procon. O órgão recebe reclamações e faz a mediação de conflitos entre consumidor, empresas e prestadores de serviços. O chefe da divisão de gerenciamento do Procon de Ribeirão Preto, Francisco Mango Neto, dá dicas para garantir uma compra segura.