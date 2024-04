Estética: Fisioforma comemora 30 anos de atividades em Ribeirão Preto 

Alto contraste

A+

A-

O setor da beleza registrou crescimento de 15% em 2023, e a expectativa para 2024 é bastante positiva. O Brasil tem o 4º maior mercado de cuidados pessoais do mundo, fazendo com que esse ramo de serviço se destaque na economia brasileira. Nos últimos anos, a busca pela beleza tem priorizado tratamentos estéticos menos invasivos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Luciana Sensini, fundadora da clínica Fisioforma - que tem unidades no interior de São Paulo e na capital.