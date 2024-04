Mercado de trabalho: como conquistar um novo emprego em 2024

Alto contraste

A taxa de desemprego no Brasil é a menor desde 2015. Segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil fechou 2023 com 7,5% de desempregados. Apesar do bom resultado, ainda tem muita gente em busca de oportunidade e o início do ano pode ser um bom momento. Fabiola Molina, diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP) e Mestre em Psicologia pela USP, traz mais detalhes.