Projeto forma mulheres para trabalhar como pintoras em Ribeirão Preto

Capacitação profissional e inclusão social: esses são os objetivos do projeto Escola de Pintores, promovido pela AZ Tintas - em Ribeirão Preto, o projeto está na 2ª edição. Neste mês das mulheres, o projeto conta com formação especialmente preparada para o público feminino. Quem fala mais sobre esse assunto é a diretora executiva do Instituto Íris de Luz, Aline Pedroso, e o diretor comercial da AZ Tintas, Marco Aurélio Castilho Carneiro.