Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Salomão se irrita com Nebset e a acusa de tê-lo humilhado. A egípcia chora com as palavras do rei de Israel, que a segue pelo pátio do palácio para se explicar. “Eu não sei se isso é um dom ou uma tática, só sei que toda vez que a Nebset faz isso, ela consegue o que quer de mim”, analisa.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.