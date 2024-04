Alto contraste

Adonias planeja sua própria coroação com Joabe e Abiatar sem a presença do rei Davi. Bateseba e Salomão vão até o profeta Natan, que repreende o príncipe por se desviar da missão que Deus lhe concedeu: reinar em Israel. “Ele tinha razão, mas era mais fácil fugir”, explica o herdeiro do trono.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.