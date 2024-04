Salomão comenta rejeição de sua família: "Cresci me sentindo um erro" | Reis Sucessor do trono de Israel foi desprezado pelos outros filhos e esposas do rei Davi desde seu nascimento

Davi apresenta Salomão a seus demais filhos e esposas, mas o recém-nascido é rejeitado pela própria família. “Então, cresci assim, me sentindo um erro, tentando não dar trabalho para ninguém, mas acumulando conflitos internos. Eu era inseguro, me sentia inadequado o tempo todo e provavelmente todos também me viam assim”, explica o sucessor do trono de Israel.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.