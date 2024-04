Salomão comenta sua unção como rei: "Foi a primeira vez que me senti amado pelo povo" | Reis O filho de Davi é aclamado por todos e se emociona com o momento especial

Salomão se apresenta ao povo de Israel logo após ser ungido rei pelo profeta Natan. O filho de Davi é aclamado por todos e se emociona com o momento especial. Na sequência, Benaia se curva diante do jovem monarca e a multidão faz o mesmo. “Aquela foi a primeira vez que me senti amado pelo povo”, conta Salomão.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.