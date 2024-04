Salomão confessa o quanto é difícil reinar em Israel | Reis "Todo mundo quer ser rei, mas poucos entendem as decisões difíceis que vem com tamanha responsabilidade", afirmou

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Salomão analisa a morte de Adonias, sua primeira decisão como rei de Israel, anos depois do acontecido: “Todo mundo quer ser rei, mas poucos entendem as decisões difíceis que vem com tamanha responsabilidade. Eu pude entender, mais uma vez, o meu pai”.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.