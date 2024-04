Salomão confessa que tinha medo de não ser um sucessor à altura de Davi | Reis "A Naamá não tinha nada com isso, o problema estava comigo", completa o rei de Israel

Salomão explica a Bateseba suas inseguranças em ocupar o lugar do grande rei Davi e ainda escolher uma rainha para acompanhá-lo. A israelita aconselha o filho a se casar para ajudá-lo a amadurecer. “Esse era o meu medo: não ser um sucessor à altura do meu pai e a Naamá não tinha nada com isso, o problema estava comigo”, confessa o rei.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.