Salomão lembra sofrimento com a morte de Benaia | Reis Rei de Israel foi consolado por Zadoque

Salomão lembra o quanto sofreu com a morte de Benaia. Arrasado, o rei de Israel questionou o motivo de estar perdendo todas as pessoas que amava, mas foi consolado pelo profeta Zadoque: "Deus está com você, ele nunca vai te abandonar".

