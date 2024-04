Salomão reflete sobre sua história com Naamá | Reis "Fiquei fascinado com a ideia e isso é perigoso porque a ansiedade traz a impulsividade, que expulsa o raciocínio", conclui o rei de Israel

Agur foi quem descobriu a identidade da jovem que enviava papiros românticos para Salomão: Naamá. “Alguém, além da minha mãe, me ama”, pensou o herdeiro do trono naquele momento. “Fiquei fascinado com a ideia e isso é perigoso porque a ansiedade traz a impulsividade, que expulsa o raciocínio”, conclui Salomão anos depois.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.