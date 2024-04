Salomão relembra seu encontro com Deus | Reis "Esse momento único foi responsável por todo meu sucesso", diz o rei de Israel

Salomão relembra seu encontro com Deus: “Muitos me conhecem pela minha sabedoria e riqueza, mas não sabem desse momento único que foi responsável por todo meu sucesso. O momento em que eu conheci a Deus, não de ouvir falar, nem dos papiros que já tinha lido, mas de uma experiência pessoal que eu nunca vou me esquecer”.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.