Angélica Pimenta dá detalhes sobre Abayomi em Reis — A Decadência

|Gabriel Alberto, do site oficial

Angélica Pimenta estreia na RECORD como Abayomi Angélica Pimenta estreia na RECORD como Abayomi (Raffael Brandão/Divulgação)

Angélica Pimenta está pronta para estrear no papel de Abayomi na décima temporada de Reis — A Decadência. Em seu primeiro trabalho na RECORD, a atriz vai dar vida a uma das melhores amigas de Makeda (Sharam Diniz), a rainha de Sabá.

Em entrevista ao site oficial, Angélica destacou o tratamento que recebeu na emissora. “Me senti tão acolhida, há muita harmonia e respeito”.

Nos novos episódios, que estreiam na RECORD a partir do dia 22 de abril, às 21h, o público vai conhecer as amigas e damas de companhia de Makeda: Dandara (Ana Isabela Godinho), Kieza (Bruna Inocencio), Paleza (Natállia Lorran) e Abayomi, interpretada por Angélica.

Sobre a jovem sabeia, a atriz fala em características como leveza e descontração, e também destaca a fidelidade: “É uma personagem que busca um senso de responsabilidade profundo e está sempre defendendo a Makeda”.

Angélica adiantou detalhes da relação entre as damas de companhia: “São amigas de infância que cresceram juntas, há parceria e elas torcem umas pelas outras. Todas querem que a rainha Makeda se case. Na criação [da personagem], quis trazer o sentimento de admiração profunda da Abayomi pela rainha de Sabá, [que é] como se fosse uma inspiração”.

Ela também comentou a chegada da rainha à trama: “A importância já começa por serem atrizes pretas, de terem a cultura e ancestralidade de um povo que merece ser honrado, visto e falado. Não só na série, mas na sociedade”.

Atriz elogia os figurinos e a caracterização da personagem Atriz elogia os figurinos e a caracterização da personagem (Raffael Brandão/Divulgação)

Para representar um reino, a caracterização e o figurino são fundamentais, como apontou Angélica: “Queria levar para a minha vida e usar no dia a dia os looks. O cabelo e as tranças trazem nossas raízes africanas”.

Além da caracterização, a preparação também tem ajudado a atriz a desenvolver Abayomi e a relação dela com as demais meninas de Sabá.

“Com a ajuda da Fernanda Guimarães [preparadora de elenco da série], as atividades abriram mais nosso coração para essa parceria de amizade que as personagens pedem. Uma tenta sempre ajudar a outra e isso é maravilhoso”, reforçou.

A poucos dias da estreia da nova temporada, a expectativa de Angélica é a maior possível. “Será um sucesso, a história é muito legal e envolvente. Nós lemos o roteiro todo com a nossa preparadora e nos emocionamos, rimos... O público vai se envolver bastante e se conectar”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Relembre os conselhos que fizeram a diferença na nona temporada:

