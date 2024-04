Barbara França se emociona ao se despedir de Abisague em Reis: ‘Desfecho extremamente triste’

Entrevistas |Bianca Godoi, do site oficial

Barbara França se despede da superprodução Reis com a morte de Abisague (ULISSES NETTO/Divulgação/Seriella Productions)

A trajetória de Abisague em Reis chegou ao fim na décima temporada da série, A Decadência. A israelita morreu após sofrer com fortes dores durante o parto de seu terceiro filho com Salomão (Guilherme Dellorto). O bebê, que estava em uma posição que dificultou o nascimento, também faleceu. Em entrevista ao site oficial, Barbara França comentou a difícil sequência, se despediu da personagem e elencou o principal aprendizado deixado por ela.

“É um desfecho extremamente triste para uma personagem que, para mim, só tinha amor dentro dela. Ela sofreu demais. Não foi só a morte da Abisague, mas também do filho que ela carregava no ventre e da história dela com o Salomão”.

A atriz define a morte de Abisague como a sequência mais dolorosa de se gravar durante toda a série. “A gravação dessa cena durou três semanas. No parto, ela sentiu muita dor, gritou, desmaiou várias vezes e até convulsionou. Esse término da Abisague foi delicado para mim. Como Barbara, é um luto também. Foi uma despedida da personagem, das gravações, da equipe e do elenco. Então, foi muito difícil”.

Abisague morreu durante o parto de seu filho (ULISSES NETTO/Divulgação/Seriella Productions)

Além do desfecho da personagem, Barbara também interpretou outros momentos cruciais da israelita na trama, cenas que exigiram dela grande carga emocional e dedicação. Por isso, a atriz considera Abisague a personagem mais desafiadora de sua carreira.

“Ela foi a personagem mais completa e complexa que eu tive o prazer de receber como presente, uma mulher admirável. Tive grandes personagens na minha carreira na RECORD, todos foram muito transformadores, mas confesso que ela foi o meu maior desafio enquanto atriz”.

Barbara França revela o quanto considera Abisague especial (Divulgação/Seriella Productions)

A intérprete de Abisague ainda fez questão de ressaltar o quanto a israelita é especial para ela. “Com ela, aprendi que independente da dificuldade que você esteja passando, ter um coração preenchido de fé é o mais importante. Fico muito emocionada ao falar da Abisague. É a personagem que mais vai me deixar saudade, de todas que já fiz. Sou só gratidão por ela”, finaliza Barbara.

Acompanhe a décima temporada de Reis, A Decadência, de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Para rever todos os episódios da série, acesse o PlayPlus.com.

