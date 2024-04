José Victor Pires entra em Reis — A Decadência como Aimaás: ‘Desafiador’

Alto contraste

A+

A-

José Victor Pires é Aimaás em A Decadência (Divulgação/Ivo Nunes)

De volta à RECORD, José Victor Pires estreia em Reis — A Decadência, décima temporada da série, como Aimaás, um dos governadores do reino de Salomão (Guilherme Dellorto). Em seu sexto projeto na emissora, o ator comenta o retorno após o sucesso em Amor Sem Igual (2019) e comenta a nova etapa da carreira em entrevista ao site oficial.

“É mais desafiador porque os atores já estão em um ritmo, mas a preparação e o contato com o figurino ajudam muito. Sempre que venho aqui vou nos estúdios que estão gravando para pegar mais o ambiente, a história... vejo uma cena ou outra”, revelou José Victor.

Reencontrar amigos de outros trabalhos também tem ajudado bastante o ator a se sentir mais seguro por entrar em uma série em andamento.

“Conheci o Gui Dellorto [Salomão] em Amor Sem Igual, nossa relação é ótima. O Henrique [Camargo, intérprete de Roboão] também. Estamos no mesmo núcleo e somos amigos. Isso facilita”, admitiu.

Ator destaca clima acolhedor da emissora (Divulgação/ Ivo Nunes)

A estreia de José Victor Pires na RECORD foi em 2012, em Rebeldes, e doze anos depois, o ator se sente à vontade na emissora:

“O ambiente é muito família, agregador. A galera se ajuda. Estou feliz por ter voltado”.

Sobre Aimaás, seu personagem em A Decadência, que estreia dia 22 de abril na RECORD, José é direto sobre o que o público pode esperar dele:

“É um personagem bem controverso, ambíguo. É um homem de caráter duvidoso, frio e calculista, é tudo planejado”.

A expectativa para assistir à nova temporada é imensa: “Estou ansioso. Vi algumas cenas no estúdio e a série está bem bonita, com bastante ação. Já trabalhei com o Foguinho [Rudi Lagemann, diretor-geral de Reis — A Decadência] e ele é ótimo tanto para trabalhar no dia a dia quanto no que mostra no final. Estou feliz”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na tela da RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a edição especial com a trajetória de Salomão na emissora.

Acompanhe a edição especial da série:

