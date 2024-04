Guilherme Dellorto adianta sobre Reis — A Decadência: 'Muita emoção'

Alto contraste

Gui Dellorto destaca momentos decisivos de Salomão Gui Dellorto destaca momentos decisivos de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

A cerca de um mês da estreia de Reis — A Decadência, marcada para 22 de abril na tela da RECORD, Guilherme Dellorto revelou em entrevista ao site oficial como estão as gravações da série.

Os novos episódios mostrarão desde a ascensão de Salomão até a queda do rei mais sábio de Israel. Além disso, o ator enalteceu a parceria com Ingrid Conte (Naamá) e Henrique Camargo (Roboão) em mais uma fase da superprodução.

"Estamos em momentos decisivos, gravamos cenas marcantes, de muita emoção”, garantiu Dellorto.

Na reta final de A Sucessão, nona temporada da série, o público acompanhou a reaproximação de Salomão com Naamá e Roboão, o que levou Dellorto a voltar a contracenar com Ingrid Conte e Henrique Camargo, grandes parceiros na superprodução.

Ao lado de Ingrid, o ator participou de algumas das cenas mais intensas de Reis e a sintonia entre eles é fundamental para o sucesso dos personagens.

Ator exalta parceria com Ingrid Conte e Henrique Camargo Ator exalta parceria com Ingrid Conte e Henrique Camargo (Divulgação/Seriella Productions)

"A Ingrid é uma preciosidade, um encontro incrível, a amo muito. Criamos uma amizade muito legal e tenho um carinho imenso por ela porque é de uma liberdade muito grande, tanto em cena para trocar e tirar dúvidas, como amiga, em falar o que estamos achando sobre o nosso trabalho. Essa troca tão sincera e honesta é muito preciosa”, destacou.

Guilherme e Ingrid contracenam há um ano na superprodução, quando ainda não tinha sido revelado ao público quem eram os personagens, e os fãs os conheciam apenas como narradora e rei.

“Estamos mais uma vez nos descobrindo. O Salomão e a Naamá vão ter novos momentos e estamos aproveitando para entendê-los. E como já gravamos, estamos muito felizes com o que entregamos. E só queria dizer que sou muito fã da Ingrid, tanto como profissional quanto a forma com que ela leva a vida e trabalha aqui. É muito bom você ter pessoas que possa trocar tão francamente, é tão legal quando você encontra pessoas com quem se relaciona de forma tão positiva”, completou Guilherme.

Outro ator que é parceiro de longa data, é Henrique Camargo, que interpreta o herdeiro do trono de Salomão, Roboão. Com a volta do filho a Israel, os dois ficaram mais próximos, mas o jovem resolveu fugir para a Síria no episódio final de A Sucessão.

“[Esse momento] também exigiu uma proximidade maior com o Henrique, que já vinha sendo criada com a Fernanda Guimarães [preparadora de elenco da série]. Tudo o que vivi com o Petrônio [Gontijo], quando fazia o papel de filho, me trouxe muitos ensinamentos, eu observava como ele lidava com as dificuldades e a intensidade das gravações, vejo agora o Henrique com esse mesmo olhar”, afirmou.

Guilherme aproveitou para contar como enxerga esse momento vivido por ele em A Consequência e que agora acontece com Henrique em A Decadência:

“E da mesma forma, tento passar essas informações que aprendi e me foram úteis. E é muito legal poder ter esse momento, como se fosse a vida, de pegar as coisas das pessoas que vieram antes e passar para a próxima geração, ser a referência. E nossa relação criou um laço maior com as gravações. E o Henrique é um querido, um menino superatento, estudioso, dedicado, todo organizadinho”.

Atrizes mirins conquistaram o elenco da série Atrizes mirins conquistaram o elenco da série (Divulgação/Seriella Productions)

Quem também encantou Guilherme foram as atrizes mirins Oli Bela e Joana Freymuller, que interpretam Tafate e Basemate, frutos do relacionamento de Salomão com Abisague (Barbara França):

“Já estou com saudade porque ficamos tanto tempo próximos, e elas são tão solares. Elas nos fazem tão bem no dia a dia. São duas fofuras, tão dedicadas, atentas e, ao mesmo tempo, engraçadas. Acho que elas não sabem o quanto fazem bem no set, como tem um brilho no dia de gravação em que estão porque é muito gostoso trabalhar com elas”.

Por fim, Guilherme adiantou o que o público pode esperar da décima temporada de Reis:

“Estamos entrando na parte de total ascensão de Salomão e podemos esperar um Salomão sem sintonia e afastado de Deus, o que reflete nas atitudes dele. E como ele pode ficar decadente, se perder dessa forma. Teremos ‘Salomões’ opostos, totalmente antagônicos: um sábio, rico, solar e um outro devastado e amargo”.

Assista ao teaser da décima temporada:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Elenco destaca das cenas mais intensas da série:

Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello escolheram as cenas que mais emocionaram e os desafiaram ao longo das temporadas de Reis. Confira!