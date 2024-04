Reis — A Decadência ganha data de estreia na RECORD

Alto contraste

Guilherme Dellorto é Salomão em A Decadência Guilherme Dellorto é Salomão em A Decadência (Reprodução/Instagram)

Fãs de Reis já podem começar a contagem regressiva para a décima temporada! Cristiane Cardoso, autora da superprodução, divulgou que A Decadência estreia no dia 22 de abril, na tela da RECORD.

Nos novos episódios, o público vai descobrir os próximos passos de Salomão (Guilherme Dellorto) após o final de A Sucessão.

Autora divulga data de estreia Autora divulga data de estreia (Reprodução/Instagram)

O telespectador vai conferir o apogeu do rei de Israel e seu envolvimento com muitas esposas estrangeiras, que o levam a se distanciar de Deus. A nova fase da superprodução trará reflexões, conflitos, intrigas, reviravoltas, fortes emoções e grandes ensinamentos.

No primeiro pôster oficial de A Decadência, já é possível perceber algumas mudanças, além do figurino preto de Salomão, o rei de Israel está com o semblante triste e preocupado no trono.

Já o teaser dos novos episódios mostra a insatisfação das esposas de Salomão com a chegada de Makeda (Sharam Diniz), a rainha de Sabá.

Confira o pôster:

Pôster oficial da temporada traz detalhes sobre o futuro de Salomão Pôster oficial da temporada traz detalhes sobre o futuro de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

Assista ao teaser da temporada:

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, estreia dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

