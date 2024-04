Marcelo Filho avisa que A Decadência será transformadora: ‘Personagens e conflitos diferentes’

Alto contraste

Marcelo Filho revela que Joiada está mais maduro (Divulgação/Seriella Productions)

Marcelo Filho está de volta para mais uma temporada de Reis como Joiada, capitão de confiança do exército de Israel. A partir do dia 22 de abril, o público vai acompanhar o ator em A Decadência e perceber mais maturidade e novos conflitos para o personagem.

“Ele se fixa de vez no cargo. Agora, podemos dizer, sem a sombra do pai [Benaia, interpretado por Angelo Coimbra], no bom sentido. É ele por ele mesmo, mais velho, maduro e com um filho, o Gade. O Joiada está mais responsável, acumula funções, sempre defendendo Salomão (Guilherme Dellorto) e fiel ao Deus dele”, destacou Marcelo em entrevista ao site oficial.

Em A Sucessão, Joiada começou a se relacionar com a egípcia Néftis (Ana Júlia Cestaro), uma das melhores amigas de Nebset (Priscila Ubba). Com mais cenas juntos na trama, Marcelo se aproximou de Ana Júlia Cestaro e revelou como foi gravar com a atriz:

Ator elogia Ana Júlia Cestaro, que interpreta Néftis (Reprodução/RECORD)

“Foi incrível. A Ana Ju foi uma amiga que fiz aqui dentro. Essa relação se construiu no set, como Joiada e Néftis, mas também fora, como Marcelo e Ana Júlia. É uma parceira e isso ajuda muito em cena porque temos uma relação muito próxima. O público da décima temporada vai gostar do que está por vir”.

Marcelo reforçou que os fãs vão continuar vendo um reinado pacífico, sem guerras, mas que Joiada segue fiel aos seus princípios e à família.

Marcelo Filho conta que está ansioso para assistir aos novos episódios da série (Divulgação/Seriella Productions)

Para a estreia dos novos episódios, o ator garantiu estar muito ansioso, pois é a primeira vez em que grava praticamente toda a temporada antes de ir ao ar.

“É maravilhoso, só que causa uma ansiedade porque estamos gravando sem ver como está indo ao ar. Estou muito feliz pelo processo como esse personagem foi construído até agora. Comecei a interpretar o Joiada com 24 anos e vou finalizá-lo bem mais velho. E é um desafio a construção desse arco mais longo de idade, experiências e conflitos. É muito prazeroso. É uma temporada com personagens e conflitos diferentes, vai ser bem transformador”, finalizou Marcelo.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Confira sete motivos para acompanhar a edição especial:

