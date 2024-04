Samuel Melo retorna como Alari em Reis — A Decadência: ‘Muito feliz’

|Gabriel Alberto, do site oficial

Alto contraste

A+

A-

Samuel Melo volta como Alari em A Decadência Samuel Melo volta como Alari em A Decadência (Lucas Mavinga/Divulgação)

Samuel Melo está de volta à série Reis, após uma breve participação na nona temporada, A Sucessão. Agora, em A Decadência, que estreia dia 22 de abril, na tela da RECORD, o ator dá vida ao príncipe Alari, irmão de Makeda (Sharam Diniz), a rainha de Sabá.

Em entrevista ao site oficial, Samuel contou como tem sido o retorno à emissora, além de revelar como a história de Sabá o marcou anos atrás.

Samuel já é conhecido do público da RECORD. Na nona temporada, Alari representou o reino de Sabá no encontro dos Reis em Tabal, quando Salomão provou sua sabedoria perante aos outros monarcas da região. Na emissora, o ator também interpretou Edu, na novela Topíssima (2019).

Ator participou do encontro dos Reis na nona temporada como representante de Sabá Ator participou do encontro dos Reis na nona temporada como representante de Sabá (Divulgação/Seriella Productions)

“Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Voltar para um ambiente onde me sinto bem, com pessoas magníficas, me deixa muito feliz”, garantiu.

Continua após a publicidade

O ator contou que teve conhecimento da história da rainha de Sabá e ficou muito feliz em poder participar deste momento da trama de Reis.

Samuel é ator há mais de 20 anos Samuel é ator há mais de 20 anos (Arquivo Pessoal)

“Primeiramente, porque a gente trata de um povo preto, rico e poderoso. A Makeda leva essa força de Sabá para conhecer Jerusalém”, destacou.

Continua após a publicidade

Ator há mais de 20 anos, Samuel apontou que ainda há espaço para se surpreender com personagens instigantes.

“O lado bom de ser artista é que a gente vive várias vidas em uma só. É novo, desafiador e sempre tem algo que vai te deixar ‘na corda bamba’”.

Continua após a publicidade

Para dar vida a Alari, Samuel contou com a ajuda de Fernanda Guimarães (preparadora de elenco da série) para construir uma relação de irmãos com Sharam Diniz, o que aproximou os atores fora do set.

A menos de um mês da estreia de A Decadência, Samuel está animado para acompanhar os novos episódios da superprodução.

“Está tudo lindo e todo mundo vai gostar, a décima temporada vai mexer com as estruturas, está bem bacana”, garantiu.

Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Confira motivos para acompanhar a edição especial da série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!